Алексей Кудрин заявил, что экономика находится в «застойной яме»

16:19 | 27.11.2018

В рамках экономического форума Финансового университета глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что экономика страны находится в критическом застое.



«Мы, в общем, последние 10 лет живем с темпами роста 1 %. Вообще я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1 %, — нет. Мы, в общем-то, попали в серьезную такую застойную яму», — рассказал Кудрин.



Кроме того, он отметил, что прирост цены на нефть, который всегда работал как драйвер нашей экономики, сейчас уже не действует: нужны другие точки роста.