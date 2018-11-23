Александр Овечкин вышел на 15-е место по голам в истории НХЛ

11:29 | 27.11.2018

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 15-е место по заброшенным шайбам в истории регулярных чемпионатов НХЛ.



В очередном матче регулярного чемпионата «Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), одну из шайб в этой игре в свой актив занес Овечкин. Благодаря этой шайбе Александр вышел на 15-е место по заброшенным шайбам в истории лиги, догнав Джерома Игинлу и Джо Сакика. Сейчас на счету Ови 625 голов, а до находящегося на 14-м месте Дейва Андрейчука остается 15 шайб, передает sportbox.ru.



Первую строчку в списке бомбардиров лиги занимает канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.