В ВМС Украины заявили о давлении на задержанных моряков

11:02 | 27.11.2018

Украинские военные, задержанные ФСБ в Керченском проливе, подвергаются физическому и психологическому давлению и дают ложные показания, заявил командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко, сообщает «Интерфакс-Украина». По его словам, есть определённые доказательства.



Как напоминает «Эхо Москвы», минувшим вечером ФСБ распространила видео допросов украинских моряков. Задержанные моряки с Украины рассказали, что нарушали границу Российской Федерации намеренно, выполняя приказ.



Напомним, всего были задержаны 24 моряка. Трое при захвате кораблей получили ранения, сейчас находятся в больнице в Керчи.