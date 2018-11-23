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Россия и мир


10:59 | 27.11.2018

В Якутске из-за угроз отменили концерт рэпера Элджея

Концерт рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк), который должен был состояться в Якутске 28 ноября, отменили. Об отмене выступления сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт билетного оператора. Причина отмены мероприятия не указана.

По одной из версий, выступление популярного у молодежи рэпера отменили по настоянию управления образования горадминистрации, разославшей в местные школы рекомендации не пускать детей на концерт. По еще одной версии, концерт мог быть отменен из-за угроз в адрес артиста. Как пишет портал kp.ru, неизвестные призывали «избить и убить» Элджея в Якутске.

© «Вечерние Ведомости»

 


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