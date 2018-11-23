Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

10:51 | 27.11.2018

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести новый пакет пошлин на китайский импорт в случае, если торговые переговоры с Пекином не приведут к заключению соглашения, заявил американский лидер в интервью газете The Wall Street Journal. «Если торговые переговоры с Пекином не будут успешными, список облагаемых пошлиной товаров будет расширен на $257 млрд по ставкам 10% и 25%», - цитирует издание Трампа.



Торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля, после того как в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами, передает iz.ru.