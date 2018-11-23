Король Малайзии женился на победительнице конкурса «Мисс Москва – 2015»

10:43 | 27.11.2018

Король Малайзии Мухаммад Пятый, султан Келантана, женился на победительнице конкурса «Мисс Москва – 2015» россиянке Оксане Воеводиной, пишет Islam News. По данным агентства, свадьба состоялась 22 ноября в посёлке Барвиха Московской области. Отмечается, что в ходе торжества Воеводина появилась перед гостями в русском наряде, а её жених – в малайзийской традиционной одежде.



Издание Rakyatku News уточняет, что еще до свадьбы Воеводина была замечена в хиджабе и, по некоторым данным, приняла ислам.