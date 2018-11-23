На границе Украины и Польши дальнобойщики подрались с протестующими

10:12 | 27.11.2018

На украинско-польской границе, где протестуют владельцы машин с еврономерами, начались столкновения. В районе пункта пропуска Ягодин водители грузовиков подрались с митингующими автомобилистами, передает kp.ru. По данным пресс-секретаря Государственной фискальной службы Натальи Непряхиной, на границе образовались большие очереди: на выезд – около 300 грузовых автомобилей, на въезд – около 50. «Оформлено только два автобуса с детьми, и очередь растет», – цитирует РИА «Новости».



Как напоминает rg.ru, ранее на Украине вступили в силу законы о растаможивании автомобилей с номерами стран ЕС и усилении контроля за их перемещением и использованием, что вызвало недовольство автовладельцев. 20 ноября владельцы автомобилей с регистрационными номерами европейских государств начали акцию протеста в ряде областей Украины.