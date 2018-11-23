В Минтрансе предложили сменить цвет дорожной разметки на жёлтый

10:04 | 27.11.2018

Минтранс посоветовал региональным властям сменить цвет дорожной разметки на жёлтый. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на представителей ведомства. Отмечается, что это лишь рекомендации, они не носят обязательного характера. Идею изменить цвет разметки заимствовали в скандинавских странах.



В ведомстве добавили, что весной Росавтодор проводил эксперимент по использованию желтой разметки в Мурманской области, Карелии и Краснодарском крае. Испытания показали, что число ДТП снижается на 30%.