Космический аппарат NASA InSight прислал первый снимок с Марса

09:58 | 27.11.2018

Космическая станция InSight, совершившая посадку на поверхность Марса, отправила на Землю первый снимок планеты. Об этом сообщает НАСА. Снимок был получен через несколько минут после посадки. На нем виден горизонт Красной планеты и частицы пыли.



Межпланетный космический аппарат InSight с посадочным модулем был выведен на траекторию полета к Марсу 5 мая ракетой-носителем Atlas V, стартовавшей с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния). Зонд будет находиться на поверхности Марса 24 месяца (примерно один марсианский год), проводя сейсмические и температурные измерения, результаты которых помогут узнать человечеству, как сформировался Марс.