Верховная рада ввела военное положение в десяти областях Украины

09:51 | 27.11.2018

Верховная рада Украины поддержала введение военного положения на 30 дней. «За» проголосовали 276 депутатов, при 226 необходимых. По данным агентства «УНИАН», решение президента страны Петра Порошенко поддержали представители пропрезидентского Блока Порошенко, члены «Народного фронта», «Самопомощи», Радикальной партии и «Батькивщины».



Депутаты одобрили введение военного положения в восьми областях страны (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской), а также во внутренних водах Азовского моря и Керченского пролива. Позже в Раде уточнили, что военное положение, кроме первоначально указанных восьми регионов, также будет введено в Запорожской и Донецкой областях.



Военное положение вводится на 30 дней начиная с 28 ноября.