Президент США Дональд Трамп высказался об инциденте в Керченском проливе

09:43 | 27.11.2018

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в понедельник конфликт, который произошел между Россией и Украиной в Керченском проливе. Свое заявление Трамп сделал журналистам, выходя из Белого дома, сообщает Reuters.



Президент США заявил, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной. «Мы будем работать над этим, мы работаем с европейцами над этим», — сказал он. Также Трамп выразил надежду, что этот инцидент можно урегулировать.