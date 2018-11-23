На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным

17:56 | 26.11.2018

Камчатские власти решили расторгнуть трудовой договор с чиновницей, сравнившей пришедшего к зданию регионального правительства вооруженного пенсионера с животным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию региона.



Как напоминает РБК, в Петропавловске-Камчатском 19 ноября вооруженный обрезом 67-летний мужчина попытался прорваться в здание городской администрации. Действия пенсионера пресекли охранники и представители Росгвардии. Одна из сотрудниц администрации засняла инцидент на камеру смартфона. На видео слышен ее комментарий о том, что мужчину нужно нейтрализовать дротиком, «как животное», потому что неясно, «что у него в голове».



Представитель пресс-службы правительства Камчатского края подтвердил РИА Новости, что закадровый голос принадлежит сотруднице администрации, однако «в настоящее время она уже таковой не является».