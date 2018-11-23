Совет директоров Mitsubishi Motors уволил Карлоса Гона с поста председателя

17:40 | 26.11.2018

Совет директоров Mitsubishi Motors проголосовал за отставку Карлоса Гона с поста председателя. Это решение было принято членами совета директоров единогласно, говорится в сообщении Mitsubishi.



Такое решение было принято на фоне ареста Гона в связи с подозрением в совершении финансовых махинаций. Следствие подозревает, что топ-менеджер намеренно занижал размеры своей зарплаты в декларациях, чтобы уклоняться от налогов, отмечает gazeta.ru.



Напомним, Nissan Motor Co., владеющая 34 % акций Mitsubishi, уволила Гона с поста главы совета директоров 22 ноября, спустя три дня после его ареста в Токио.