Россия и мир
17:40 | 26.11.2018
Совет директоров Mitsubishi Motors уволил Карлоса Гона с поста председателя
Такое решение было принято на фоне ареста Гона в связи с подозрением в совершении финансовых махинаций. Следствие подозревает, что топ-менеджер намеренно занижал размеры своей зарплаты в декларациях, чтобы уклоняться от налогов, отмечает gazeta.ru.
Напомним, Nissan Motor Co., владеющая 34 % акций Mitsubishi, уволила Гона с поста главы совета директоров 22 ноября, спустя три дня после его ареста в Токио.
© «Вечерние Ведомости»
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