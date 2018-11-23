Беспилотные автомобили появятся на московских дорогах с 1 декабря

17:36 | 26.11.2018

Премьер-министр РФ Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана. «Это положение будет в тестовом режиме использоваться на территории ряда мест в Москве и Татарстане, начнем мы это совсем скоро — с 1 декабря», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

На основании результатов эксперимента Минпромторг должен разработать требования безопасности к новым машинам и методам их испытаний, а МВД — сформировать предложения о целесообразности их дальнейшего применения.