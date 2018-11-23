Дональд Трамп пригрозил навсегда закрыть границу с Мексикой

17:32 | 26.11.2018

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости США бессрочно закроют границу с Мексикой. Он также призвал Конгресс США выделить финансирование для строительства стены.



«Мексика должна отправить развевающих флагом мигрантов, многие из которых хладнокровные преступники, обратно в их страны. Делайте это с помощью самолета, автобуса, делайте это каким хотите способом, но они не придут в США. Мы закроем границу навсегда, если потребуется. Конгресс, профинансируйте создание стены», — написал Трамп, передает gazeta.ru.



К США сейчас по территории Мексики идут несколько караванов мигрантов из Центральной Америки. Последние данные МВД Мексики свидетельствуют, что в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, отмечает РИА «Новости».