На юге Италии задержали более 40 подозреваемых в наркоторговле

17:25 | 26.11.2018

Итальянские полицейские в южной области Апулия задержали больше 40 человек, подозреваемых в торговле наркотиками. Об этом сообщает телеканал TGcom24.



Сообщается, что задержанные могли входить в группировку, которая занималась поставкой наркотических веществ в Албанию. Также известно, что 30 человек были взяты под стражу, а 11 — помещены под домашний арест.