17:20 | 26.11.2018

В столице открылась канатная дорога через Москву-реку. Она связала олимпийский комплекс «Лужники» с Воробьевыми горами и улицей Косыгина. Планируется, что для пассажиров дорога заработает 27 ноября.



Как сообщалось, максимальная пропускная способность канатной дороги протяженностью 737 метров составит 1,6 тыс. человек в час.