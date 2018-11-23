Президент ОАЭ помиловал осужденного за шпионаж британца

17:14 | 26.11.2018

Президент ОАЭ Халифа бен Зейид Аль Нахайян помиловал британца Мэтью Хеджеса, ранее приговоренного к пожизненному лишению свободы по подозрению в шпионаже.



Как напоминает rg.ru, аспирант престижного британского Даремского университета, пишущий диссертацию на тему контроля за безопасностью в ОАЭ после "арабской весны" и отношений между военными и гражданским обществом, был арестован 5 мая в аэропорту Абу-Даби. Причиной ареста стало заявление гражданина ОАЭ, что Хеджес собирает конфиденциальные данные, касающиеся государственных секретов.



На суде Хеджес вину не признал. По его словам, в Дубае он занимался исследовательской деятельностью для докторской диссертации. По данным BBC News, аспиранта освободят, когда разрешатся все формальности.