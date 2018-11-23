В Харькове российское генконсульство забросали фаерами

16:52 | 26.11.2018

Группа неизвестных забросала фаерами территорию генконсульства России в Харькове, сообщает издание Depo. В результате сгорело дерево, здание генконсульства не пострадало, дипломаты находятся в безопасности. Ранее протесты прошли у посольства РФ в Киеве. В здание кидали дымовые шашки. Кроме того, возле посольства сгорел автомобиль с дипломатическими номерами.



Как напоминает DP.ru, отношения Москвы и Киева обострились после инцидента с задержанием трех кораблей Военно-морских сил. Как накануне сообщила ФСБ, суда нарушили границу РФ и пытались пройти через Керченский пролив в нарушение действующих правил. При задержании кораблей применялось оружие.