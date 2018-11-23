Краснодарский суд освободил рэпера Хаски

16:47 | 26.11.2018

Первомайский районный суд Краснодара освободил из-под административного ареста рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова). Об этом написал в Facebook его адвокат Алексей Аванесян.



Напомним, 21 ноября в Краснодаре после того, как площадка отменила концерт Хаски после предостережения прокуратуры, рэпер решил устроить выступление на улице. Музыканта задержали, когда тот залез на автомобиль и начал исполнять свою песню поклонникам.



Хаски назначили 12 суток административного ареста за мелкое хулиганство. А после этого добавили трое суток за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.