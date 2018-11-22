Президент Сербии Александр Вучич созвал Совет безопасности после задержания сербов в Косово

17:35 | 23.11.2018

Президент Сербии Александр Вучич в пятницу провел экстренное совещание с руководством силовых структур после задержания сербов в Косово. В заседании приняли участие министр обороны Александар Вулин, начальник Генштаба Милан Мойсилович, глава МВД Небойша Стефанович и начальники спецслужб. Премьер Ана Брнабич участвует в заседании, отменив запланированные ранее мероприятия.



Как напоминает riafan.ru, в ночь на пятницу косовский спецназ провел операцию в Косовске-Митровице, где проходила акция протеста косовских сербов, и задержал четырех человек. Поводом для протестов послужило введение косовскими властями 100% пошлин на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины.