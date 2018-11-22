В Северодвинске завели дело на учительницу, которая избивала учеников скакалкой

17:29 | 23.11.2018

В Северодвинске завели дело на учительницу, которая била учеников скакалкой. Ранее появилось видео в интернете, передает «Эхо Москвы». Дело возбуждено по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними). В управлении также сообщили, что было изъято «орудие преступления» — скакалка.



Ранее СК возбудил дело по факту издевательств сверстников над подростком и бездействия администрации одного из лицеев в Барнауле, отмечает russian.rt.com.