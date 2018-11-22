В США мужчина открыл стрельбу во время «черной пятницы»

17:26 | 23.11.2018

В четверг вечером один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в Алабаме, сообщает AL.com. Инцидент произошел в ТЦ Riverchase Galleria в городе Гувер во время масштабной распродажи «черная пятница». Отмечается, что неизвестный дважды открывал стрельбу. На место происшествия прибыли полицейские. По данным местных властей, человек, предположительно устроивший стрельбу, скончался, передает russian.rt.com.