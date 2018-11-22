В США двое подростков угнали одномоторный самолет

17:07 | 23.11.2018

Двух подростков 14 и 15 лет арестовали в США после того, как они угнали одномоторный самолет в американском штате Юта и вылетели на нем в соседний город, сообщает местный телеканал KSL-TV со ссылкой на управление шерифа округа Юинта.



Как отмечает РБК, ранее на этой неделе подростки сбежали из приюта. На взлетно-посадочную полосу они прибыли на тракторе. После угона самолета Cessna подростки пролетели 24 км и успешно приземлились в аэропорту города Вернал. Сейчас их доставили в следственный изолятор.