Юлия Тимошенко заявила о «массовом и паническом бегстве» украинцев из страны

16:56 | 23.11.2018

Число граждан Украины, покидающих страну, угрожает национальной безопасности государства, заявила бывший премьер-министр, лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко, передает РИА «Новости».



Тимошенко отметила, что на Украине наблюдается дефицит рабочей силы и количество уезжающих за рубеж украинцев несет угрозу национальной безопасности.



«Это уже никакой не трудовой туризм, это массовый и панический побег со своей земли», — сказала Тимошенко во время презентации «Новая социальная доктрина: новые возможности для каждого», подготовленной ее партией.