В Минпросвещения оценили идею ввести в школах должность штатного психолога для учителей

16:53 | 23.11.2018

Минпросвещения поддержало предложение председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, которая ранее заявила о необходимости ввести во всех школах страны должность штатного психолога для учителей, сообщает пресс-служба министерства. В ведомстве отметили, что разделяют инициативы по развитию психологических служб в действующей системе образования и работают в этом направлении, утверждая «стратегически важные документы».



Напомним, ранее свои предложения Волынец высказала ранее телеканалу RT. По ее словам, время работы с психологом должно быть включено в рабочее время учителя. Профильные специалисты должны помогать учителям решать проблемы в отношениях с учениками.