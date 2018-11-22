В ФСБ сообщили о пытках пациентов в двух саратовских реабилитационных центрах

16:48 | 23.11.2018

ФСБ расследует факты насильственного удержания более 40 человек в двух реабилитационных центрах для алко- и наркозависимых в Саратове. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе областного управления спецслужбы.



По данным спецслужбы, сотрудники центров издевались над своими подопечными, лишали пищи, сна и лекарств, применяли к ним наказания, «граничащие с пытками». Над пациентами больше издевались, чем лечили их, подчеркнули в ФСБ.



Как отмечает kp.ru, «лечение» осуществлялось по американской программе «12 шагов». Пациенты платили 60–70 тыс. рублей в месяц за пребывание в учреждениях. При этом продолжительность среднего курса составляла около полугода.