Подразделения Вооруженных сил Украины провели учения на побережье Азовского моря

16:36 | 23.11.2018

Подразделения Вооруженных сил Украины провели тактические учения на побережье Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.



Сообщается, что во время учений было проведено минирование береговой линии, велся обстрел наступающего с моря противника с использованием реактивной системы залпового огня «Ураган». Также применялась аэрозольная маскировка, передает MK.ru.