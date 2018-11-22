Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель впервые с ноября 2017 года

16:31 | 23.11.2018

Цена барреля нефти марки Brent опустилась до 61,64 доллара, что является самым низким показателем с начала 2018 года, свидетельствуют данные торгов на британской бирже ICE, передает lenta.ru.



Снижение произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа о дальнейших отношениях с Саудовской Аравией. Американский лидер сказал, что Вашингтон и Эр-Рияд останутся партнерами и со стороны Соединенных Штатов не будет жестких санкций после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает «Эхо Москвы».