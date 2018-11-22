Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объяснил, почему не выступает на Украине

16:27 | 23.11.2018

Лидер группы «Ленинград» дал интервью журналу «Россия в глобальной политике». В ходе разговора про выступления коллектива по всему миру журналист спросил у Шнурова о том, ездит ли он на Украину, на что получил отрицательный ответ. При этом певец не согласился с теми, кто призывает поддерживать связи с соседней страной и «не поддаваться политическим ветрам», передает РИА «Новости».