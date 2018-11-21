В Великобритании освободили щенка чау-чау, арестованного за укус полицейского

11:54 | 23.11.2018

Щенка чау-чау по кличке Бангл, арестованного на девять месяцев за укус полицейского, освободили из питомника в Великобритании.



Как сообщает life.ru, правоохранители сдались под напором многочисленных защитников животных, которые ответили шквалом возмущения на решение властей поместить собаку в клетку. Если бы не протесты неравнодушных местных жителей, инцидент со щенком мог обернуться для его хозяев куда более неприятными последствиями: полиция собиралась возбудить против них дело согласно закону об опасных собаках.



Ранее газета Sun сообщила, что щенка поместили в собачий питомник после того, как он дважды укусил стража порядка за руку. По данным издания, сотрудник полиции пытался достать собаку из-под машины, где спрятался потерявшийся питомец. Хозяевам щенка не сообщили о его местонахождении, и пара была вынуждена нанять адвокатов, чтобы бороться за освобождение питомца.