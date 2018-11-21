Власти США призывают союзников отказаться от продукции китайской компании Huawei

11:50 | 23.11.2018

Администрация США прилагает значительные усилия, чтобы убедить страны-союзники отказаться от использования продукции китайской телекоммуникационной компании Huawei. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



По данным издания, американские чиновники убеждают в правильности такого решения политиков и руководителей крупных компаний из Японии, Италии и Германии. Представители США настаивают, что оборудование из Китая может стать угрозой для кибербезопасности, и обещают оказать помощь в приобретении альтернативных устройств связи. Кроме того, отмечается, что Вашингтон даже готов выплатить союзникам компенсации за отказ от использования «ненадежного» оборудования.