Госсекретарь США Майк Помпео пообещал не пропустить караван мигрантов в США

11:47 | 23.11.2018

США не допустят на свою территорию караван мигрантов, который сейчас находится на американо-мексиканской границе. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном в Twitter.



Также в заявлении отмечается, что участникам каравана мигрантов, по мнению властей США, угрожает опасность со стороны тех, кто пытается их эксплуатировать. Кто и зачем может осуществить такие действия, госсекретарь не уточнил.



Как напоминает РБК, в середине октября мигранты из Гондураса выдвинулись к границе США, чтобы просить у Вашингтона убежища. Спустя месяц караван мигрантов достиг американской границы, всего в США планируют попасть более 5 тыс. человек.