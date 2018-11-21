ЦБ РФ отозвал лицензии у Русского ипотечного банка и банка «Первомайский»

11:40 | 23.11.2018

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Русского ипотечного банка и банка «Первомайский», говорится в сообщении ЦБ. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.



Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября 2018 г. Русский ипотечный банк занимал 179-е место в банковской системе Российской Федерации. «Первомайский» находился на 204-м месте.