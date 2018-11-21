Порошенко призвал депутатов Рады закрепить в Конституции положение о вступлении в ЕС и НАТО

11:34 | 23.11.2018

Президент Украины призвал депутатов Верховной рады закрепить в Конституции положение о вступлении в ЕС и НАТО. По словам Порошенко, это будет четким сигналом Москве, передает РБК.



«Фиксируя в Конституции обязательность курса на вступление в НАТО и в Евросоюз, мы посылаем месседж и в Москву: мы расстаемся, окончательно и бесповоротно. Россия, как страна-агрессор, не имеет и не будет иметь вето на наше вступление ни в НАТО, ни в Европейский союз. И ни у кого не будет такого права», — заявил он депутатам Верховной рады.



Украинский президент выразил уверенность, что соответствующие изменения в конституцию страны касательно курса государства будут приняты в феврале следующего года.