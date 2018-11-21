Японский сторожевой корабль «Тикума» растерял в море часть боеприпасов

11:28 | 23.11.2018

Сторожевой корабль «Тикума» японских Сил самообороны потерял часть боезапаса в районе острова Куме в Восточно-Китайском море. Речь идет о снарядах для автоматической корабельной пушки, передает rg.ru.



Снаряды, вероятно, смыло волной с палубы. Командование военно-морских сил самообороны в Сасэбо, префектура Нагасаки, призвало к предельной осторожности рыболовецкие суда, так как 30-миллиметровые снаряды обладают большой разрушающей силой, сообщает РИА «Новости».



При этом подчеркивается, что, вероятнее всего, снаряды весом 250 г уже затонули — глубина океана в этом районе составляет 140 м.