Вице-премьер РФ Голикова назвала одно из основных условий роста рождаемости в России

11:12 | 23.11.2018

Вице-премьер России Голикова заявила, что доступное жильё может стать мотиватором для повышения рождаемости в стране. Такое мнение она высказала в интервью, опубликованном в «Российской газете». По ее мнению, когда есть своя квартира или дом, семья чувствует себя спокойнее и увереннее и готова к принятию решений о рождении детей. В то же время вице-премьер отметила, что, как только появляется тема жилья, возникает и вопрос ипотеки. По словам вице-премьера, людям приходится откладывать время рождения второго или третьего ребенка, поскольку они решают сначала выплатить ипотеку. «Возраст нарастает, потом уже и желания не возникает», — сказала она.