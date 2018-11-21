Скотленд-Ярд опубликовал новые видеозаписи с подозреваемыми по делу Скрипалей

10:57 | 23.11.2018

Полиция Великобритании опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, где запечатлены россияне, которых официальный Лондон считает исполнителями нападения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Предполагаемые служащие российской разведки Александр Петров и Руслан Боширов, утверждают в полиции, использовали при отравлении вещество «Новичок», которое хранилось в поддельной упаковке духов, фотографии которой также были опубликованы, передает «Интерфакс».



На первом видео мужчины проходят через турникеты вокзала в Солсбери. На втором они идут по улице Уилтон, на третьем — по улице Фишертон. В пресс-релизе, который издал Скотленд-Ярд, утверждается, что видео было сделано 4 марта, в день отравления бывшего полковника ГРУ. Также Скотленд-Ярд опубликовал фотографии флакона, в котором, предположительно, находилось отравляющее вещество «Новичок», сообщает РБК.



Ранее Bellingcat и издание The Insider сообщили, что Боширов и Петров — сотрудники российской разведки, а их имена ненастоящие. Согласно расследованию, Боширов — полковник ГРУ Анатолий Чепига, которому в 2014 году было присвоено звание Героя России. Петров — на самом деле военный врач, сотрудник ГРУ Александр Мишкин.