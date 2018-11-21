Питавшийся на 3,5 тысячи рублей в месяц саратовский депутат завершил эксперимент

10:50 | 23.11.2018

Эксперимент, в ходе которого депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко в течение месяца питался на 3,5 тысячи рублей, завершен. Чиновник отметил, что позже взвесится и узнает, насколько похудел по итогам «диеты», передает rg.ru.



По его словам, он не знает, как долго будет возвращаться к привычному питанию. «Я общался с диетологами, с врачами, говорят, что должен быть определённый период, нельзя нагружать себя жирным, сладким или какими-то продуктами в больших количествах», – сказал Бондаренко.



Как напоминает russian.rt.com, Бондаренко принял решение попробовать питаться на 3,5 тыс. рублей в течение месяца после инцидента с Натальей Соколовой, занимавшей пост министра труда, занятости и миграции Саратовской области.



Отмечается, что в день участник эксперимента съедал одно яйцо (яичница, омлет) или кашу (гречневая, овсяная) на завтрак. На обед – суп на куриных костях и овощное рагу (картошка, морковь, лук, капуста) и через день – курица к рагу. Ужин: курица с обеденным рагу. На десерт – сезонное яблоко в день и карамельки. Рыба и мясо оказались не по карману.