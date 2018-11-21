Россия и мир
10:50 | 23.11.2018
Питавшийся на 3,5 тысячи рублей в месяц саратовский депутат завершил эксперимент
По его словам, он не знает, как долго будет возвращаться к привычному питанию. «Я общался с диетологами, с врачами, говорят, что должен быть определённый период, нельзя нагружать себя жирным, сладким или какими-то продуктами в больших количествах», – сказал Бондаренко.
Как напоминает russian.rt.com, Бондаренко принял решение попробовать питаться на 3,5 тыс. рублей в течение месяца после инцидента с Натальей Соколовой, занимавшей пост министра труда, занятости и миграции Саратовской области.
Отмечается, что в день участник эксперимента съедал одно яйцо (яичница, омлет) или кашу (гречневая, овсяная) на завтрак. На обед – суп на куриных костях и овощное рагу (картошка, морковь, лук, капуста) и через день – курица к рагу. Ужин: курица с обеденным рагу. На десерт – сезонное яблоко в день и карамельки. Рыба и мясо оказались не по карману.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:50 | 23.11.2018
Белоярский коммунальный МУП оказался под угрозой банкротства. На предприятии ввели процедуру наблюдения
15:38 | 23.11.2018
Курганский предприниматель устроил похороны снесенному кафе «Ялта» в Городском саду
15:37 | 23.11.2018
Аркадий Чернецкий: «ЭКСПО для Екатеринбурга - это возможность получить громадные инвестиции»
14:57 | 23.11.2018
На Урале полиция разыскивает пропавшего без вести камышловца
14:37 | 23.11.2018
Свердловский облсуд оставил под стражей водителя, сбившего трёх человек в Екатеринбурге
14:18 | 23.11.2018
Под Камышловом задержали трёх браконьеров, убивших несколько косуль
13:54 | 23.11.2018
Завтра в уральских храмах пройдёт акция против абортов
13:33 | 23.11.2018
В Екатеринбурге проходит IX Уральский медиафорум
13:31 | 23.11.2018
В Курганской области пожар оставил без дома 86-летнего старика
13:12 | 23.11.2018
Сегодня «Юность» откроет каток в Екатеринбурге
13:02 | 23.11.2018
Юные пермяки стали призерами Всероссийского конкурса конструирования
12:54 | 23.11.2018
В Прикамье покончила с собой 12-летняя школьница
12:42 | 23.11.2018
Собака Пермской таможни успешно прошла испытания
12:18 | 23.11.2018
Под Первоуральском «Лада» столкнулась с фурой. Один человек погиб, трое госпитализированы
12:08 | 23.11.2018
В выходные в Перми потеплеет
12:02 | 23.11.2018
В Свердловской области провели уникальную операцию по удалению опухоли 10-летней девочке
11:35 | 23.11.2018
Свердловская прокуратура проверит общественный транспорт
11:16 | 23.11.2018
Три ученика екатеринбургской школы № 19 заболели кишечной инфекцией. И снова «Золушка»
11:08 | 23.11.2018
Пермский край продолжит адресную поддержку предприятий-экспортеров
10:43 | 23.11.2018
Финальную презентацию заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 представит Денис Мантуров. Её можно увидеть онлайн
10:16 | 23.11.2018
Пожарные потушили 11 садовых домов, загоревшихся на ВИЗе
10:09 | 23.11.2018
На Урале у предприятия, не платившего налоги, арестовали автопарк
09:52 | 23.11.2018
В ДТП в Дегтярске погибла 16-летняя девушка
09:19 | 23.11.2018
Минувшей ночью в коллективных садах на ВИЗе горели 11 домов
22:20 | 22.11.2018
Девушка погибла в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург
21:37 | 22.11.2018
«Автомобилист» проиграл в Екатеринбурге команде «Торпедо»
21:09 | 22.11.2018
Дедушка с болезнью Альцгеймера потерялся в Екатеринбурге
20:24 | 22.11.2018
У автобуса № 1 в Екатеринбурге появилась новая остановка
19:56 | 22.11.2018
В Екатеринбурге женщина сбила семилетнего мальчика и двух пешеходов
17:56 | 22.11.2018
Впервые за 20 лет выполнен ремонт дороги Чернушка – Тюш в Прикамье
17:35 | 22.11.2018
В Свердловской области ожидается сильный снег, метель и гололедица
17:27 | 22.11.2018
Житель Кургана создавал постановочные ДТП, чтобы получить страховку
17:13 | 22.11.2018
Губернатор запустил в Курганской области горячую линию по проблемам в сфере здравоохранения
17:05 | 22.11.2018
Заброшенную больницу в Зелёной роще решили охранять круглосуточно
16:57 | 22.11.2018
В Перми прошли последние в этом году встречи глав районов с населением
16:32 | 22.11.2018
В случае победы заявки на ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге появятся десятки представительств иностранных государств
16:29 | 22.11.2018
Жителя Перми подозревают в нападении на доставщика еды
16:21 | 22.11.2018
Попавшемуся на браконьерстве жителю Куртамыша грозит 5 лет тюрьмы
16:06 | 22.11.2018
К подготовке программы социально-экономического развития власти Зауралья подключили банкиров
15:55 | 22.11.2018
Принято окончательное решение о выделении средств на рекультивацию челябинской свалки
15:53 | 22.11.2018
Свердловское правительство установило налоговые преференции для резидентов кластера «Гора Белая»
15:38 | 22.11.2018
В Туринске сотрудница банка, укравшая более 12 млн рублей, осуждена на четыре года
15:17 | 22.11.2018
Екатеринбуржцы могут сдать в зоопарк ненужные пледы