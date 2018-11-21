Федеральная служба охраны объяснила появление военных вертолетов над Кремлем

10:45 | 23.11.2018

Федеральная служба охраны объяснила появление двух военных вертолетов над Кремлем.



Напомним, накануне в СМИ было опубликовано видео, где запечатлены два военных вертолёта, кружащих над Кремлём. На кадрах видно, что одно из воздушных судов несёт сетку с грузом, похожим на фигуры людей.



Вчера ФСО оставила эти публикации без комментариев. Сегодня в центре по связям с прессой и общественностью ФСО сообщили, что в Москве проходили плановые учения, отмечает РИА «Новости».