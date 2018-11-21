В Великобритании щенка чау-чау арестовали на девять месяцев за укус полицейского

17:05 | 22.11.2018

В Великобритании щенка чау-чау по кличке Бангл арестовали на девять месяцев после того, как он укусил полицейского, передает Mirror. Отмечается, что щенок сбежал из дома. Хозяева попросили полицейского поискать его. Зверек нашелся, но под авто и при попытке достать его пару раз укусил полицейского за руку. Тот не получил серьезных повреждений, но вынужден был обратиться в больницу.



Животное арестовали на основании «Акта об опасных собаках» от 1991 года. Хозяева щенка считают, что он был напуган, и намерены через юристов добиться освобождения питомца, сообщает РИА «Новости».