По данным СМИ, жителей Калифорнии оставили без предупреждения о лесном пожаре

17:00 | 22.11.2018

Жители округа Бьютт в штате Калифорния пожаловались газете The New York Times, что они не были вовремя оповещены о лесных пожарах. Жители рассказали изданию, что узнали о пожарах благодаря позвонившим им родственникам или соседям, которые стучались в окна домов. Как отмечается, лишь единицам дозвонились диспетчеры спецслужб, передает russian.rt.com.



По информации издания, офис шерифа округа Бьютт при оповещении воспользовался системой под названием «Красный код». Однако, как отмечает NYT, эта система, предупреждающая о любых природных катаклизмах, работает лишь в том случае, если человек лично подписался на нее. Таких, по сведениям газеты, оказалось не так много.



Как напоминает lenta.ru, пожар Camp Fire уничтожил более 13 тысяч зданий. Он стал самым смертоносным в истории штата: на данный момент известно как минимум о 83 погибших. Сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести.