Представитель Валдиса Пельша опровергла госпитализацию телеведущего

16:54 | 22.11.2018

Представители телеведущего Валдиса Пельша опровергли информацию о его госпитализации. Пельш проходит плановое обследование перед экспедицией в Антарктиду, где будет снимать документальный фильм. Обследование требуется для подготовки к поездке, заявила помощник ведущего Екатерина Соколова, передает «Эхо Москвы».



О госпитализации Пельша ранее сообщал телеканал РЕН ТВ, по данным которого телеведущего доставили в одну из московских клиник с нарушением ритма сердца. Телеканал отмечал, что Пельш жаловался на плохое самочувствие.