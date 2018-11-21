В Анкаре сообщили об ожидаемых сроках поставки российских С-400

16:25 | 22.11.2018

Турецкие власти рассчитывают, что первая батарея зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 будет поставлена Россией к концу 2019 года. Об этом пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил на форуме «Российско-турецкие отношения: формируя образ будущего» в Анкаре, передает regnum.ru.



«Российская сторона дала лучшее предложение, к концу будущего года первая батарея С-400 будет поставлена в Турцию, а потом начнётся совместное производство», — сказал Калын.



Также он заявил, что Турция готова приобрести американские зенитно-ракетные комплексы Patriot в случае поступления хорошего предложения, сообщает russian.rt.com.