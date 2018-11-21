Большинство россиян считают Путина ответственным за проблемы страны

16:18 | 22.11.2018

Большинство россиян считают, что Путин несет ответственность за стоящие перед страной проблемы. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», они опубликованы на сайте организации.



Согласно результатам исследования, по состоянию на октябрь 2018 года 61 % россиян полагают, что Путин в полной мере ответственен за проблемы, стоящие перед страной. Еще 22 % респондентов считают, что его ответственность за происходящее лишь частична. В октябре 2017 года ответственным Путина, по данным «Левада-центра», называли 76 % россиян (из них 55 % возлагали на главу государства ответственность в полной мере, 21 % — частично), отмечает РБК.



Электоральный рейтинг президента снизился за год с 66 до 56 % от числа тех, кто был бы готов проголосовать на выборах, передают «Ведомости».