У берегов Крыма потерпела крушение баржа, перевозившая 3,3 тысячи тонн зерна

16:13 | 22.11.2018

Баржа с 3,3 тысячи тонн зерна затонула в Керчь-Еникальском канале, пострадавших и разлива топлива нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму. Инцидент произошел севернее мыса Борзовка и восточнее мыса Хрони, на расстоянии 600 м от берега. Глубина в месте затопления баржи составляет 10 м. Отмечается, что порт приписки судна — Ростов-на-Дону.