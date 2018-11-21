Вице-адмирал Игорь Костюков назначен и. о. начальника Главного разведывательного управления Генштаба

16:07 | 22.11.2018

Вице-адмирал Игорь Костюков назначен исполняющим обязанности начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба, сообщил в четверг информированный собеседник «Интерфакса».



Ранее стало известно о смерти начальника ГРУ Игоря Коробова. Ему было 62 года. Причиной смерти названа «продолжительная и тяжелая болезнь», напоминает «Эхо Москвы».



Костюков до этого был первым заместителем руководителя Главного управления. По данным источников, вероятность его назначения на данный пост «крайне велика».