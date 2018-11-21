Пенсионные накопления россиян заморозили до конца 2021 года

16:04 | 22.11.2018

Госдума приняла в третьем чтении закон, продлевающий «заморозку» пенсионных накоплений до конца 2021 года, передает «Росбалт».



Впервые заморозка пенсионных накоплений произошла в 2014 году. Тогда власти утверждали, что это временная мера, которая должна помочь пенсионной системе выдержать приток пенсионеров и сформировавшийся дефицит бюджета ПФР. Власти обещали вернуть все замороженные накопления с процентами, однако в дальнейшем от идеи отказались, напоминает lenta.ru.



До 2014 года россияне могли распорядиться накоплениями самостоятельно: направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.