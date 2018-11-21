В Китае автомобиль врезался в толпу школьников, пять человек погибли

12:56 | 22.11.2018

Пять человек погибли, еще 18 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу школьников в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщает Центральное телевидение Китая. Трагедия произошла в провинции Ляонин. Камера наблюдения зафиксировала, как автомобиль «Ауди» протаранил группу учеников начальных классов. Пострадавших госпитализировали. По данным местных СМИ, водитель машины уже задержан, обстоятельства произошедшего выясняются.