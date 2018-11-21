Серийного убийцу из Новосибирска во второй раз приговорили к пожизненному сроку

12:51 | 22.11.2018

Новосибирский областной суд во второй раз приговорил к пожизненному сроку 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского за серийные убийства женщин, сообщила областная прокуратура.



«При новом рассмотрении дела суд не усмотрел оснований для освобождения Чуплинского от уголовной ответственности за убийства и приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — заявили в пресс-службе. Также суд обязал Чуплинского возместить пяти потерпевшим моральный ущерб в размере по 1 млн рублей каждому.



Как напоминает РБК, в первый раз решение о пожизненном сроке для Чуплинского суд в Новосибирске принял 6 марта. Однако спустя несколько месяцев это постановление из-за допущенных процессуальных нарушений отменил Верховный суд.